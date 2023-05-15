Враги попали в бахмутскую ловушку, - Череватый

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По сути, враг попал в эту бахмутскую ловушку. Бахмут - это сейчас точка определенной бифуркации, точка разрешения этого конфликта, поскольку если враг не найдет возможности пополнять свой личный состав там, то мы его просто уничтожим", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что противник всеми усилиями пытается захватить город, ВСУ держат там оборону в рамках операции по истощению противника.

"Враг пытается захватить сам город, прилагает к этому невероятные усилия. Наши воины держат там оборону, проявляют вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, то это все делается. И это в рамках оборонной операции, которая длится уже много месяцев, направленной на истощение врага", - рассказал Череватый.

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Он также отметил, что ВСУ за предыдущие двое суток продвинулись на разное расстояние на этом участке фронта – от 350 м до 2 км.

"Также, враг продолжает атаковать — за эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 раз враг разными системами, разной артиллерией обстреливал наши позиции. Случилось 4 авианалета. В ходе боев нашим воинам удалось уничтожить 149 оккупантов, 6 попали в плен Также были подбиты 2 боевых машины пехоты, 2 бронеавтомобиля, 3 беспилотных аппарата врага и полевой склад с боеприпасами", - добавил Череватый.