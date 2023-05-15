Враги попали в бахмутскую ловушку, - Череватый
Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что россияне сейчас попали в бахмутскую ловушку – если враг не сможет придумать, как пополнять свой личный состав в городе, то он будет уничтожен.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"По сути, враг попал в эту бахмутскую ловушку. Бахмут - это сейчас точка определенной бифуркации, точка разрешения этого конфликта, поскольку если враг не найдет возможности пополнять свой личный состав там, то мы его просто уничтожим", - сказал спикер.
Он подчеркнул, что противник всеми усилиями пытается захватить город, ВСУ держат там оборону в рамках операции по истощению противника.
"Враг пытается захватить сам город, прилагает к этому невероятные усилия. Наши воины держат там оборону, проявляют вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, то это все делается. И это в рамках оборонной операции, которая длится уже много месяцев, направленной на истощение врага", - рассказал Череватый.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Локальный успех ВСУ в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта, - полковник СБУ Костенко
Он также отметил, что ВСУ за предыдущие двое суток продвинулись на разное расстояние на этом участке фронта – от 350 м до 2 км.
"Также, враг продолжает атаковать — за эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 раз враг разными системами, разной артиллерией обстреливал наши позиции. Случилось 4 авианалета. В ходе боев нашим воинам удалось уничтожить 149 оккупантов, 6 попали в плен Также были подбиты 2 боевых машины пехоты, 2 бронеавтомобиля, 3 беспилотных аппарата врага и полевой склад с боеприпасами", - добавил Череватый.
- ВСУ заняли 10 враждебных позиций и продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.5Продажа 41.47
- Актуальное
- Важное