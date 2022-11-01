Ситуация в Луганской области

Сватово – Кременная – это один из важных участков фронта. Эти два населенных пункта и объединяющая их трасса Р-66 являются одной из линий обороны противника. Трасса идет по господствующим высотам, затем идут холмы, далее река Красная и в низине расположены Сватово и Кременная. Сейчас все усилия наших подразделений направлены на то, чтобы поближе подойти к этой трассе для установления огневого контроля и обеспечения перерезки этого участка фронта.



Когда мы говорим слово успех, у нас есть определенное оптимистическое ожидание. Наступление ВСУ на север и к югу от Сватового неотвратимо, но сложно, потому что враг подтянул силы. Линия фронта сократилась. Пока такие предпосылки для защиты и обороны у противника есть.







Видим на карте пунктирную линию от Сватового до Кременной – это дорога, за которой идут высоты. Украинская армия должна пересечь и захватить эту дорогу, а затем, выйдя на высоты, охватить Сватово и Кременную. Эти мероприятия сейчас и проходят. Там есть участки фронта, где происходят успешные действия с украинской стороны и если мы займем эти холмы, существенно упростим дальнейшие задачи.

Главное ударение сейчас делаем на артиллерии. Нынешняя война – это война, в которой 80% работы выполняет артиллерия. Мы должны выбить противника из тех опорных пунктов, которые он удерживает вдоль этой дороги, полностью деморализовать, а затем, выбрав время для контратаки, вклиниться в его оборону и развить наступление. Это просто смотрится в теории, а на практике очень сложно, потому что это и риски, и наши утраченные жизни, и вызовы для каждой операции.







ВСУ пытаются вбить клин между Сватовым и Нижней Дуванкой, где слабое звено вражеской обороны. Нижняя Дуванка расположена несколько выше Сватово. Это попытка наших сил пересечь дорогу от населенного пункта Валуйки до Сватового. Усилия украинской армии идут по нескольким направлениям: выше Сватового, между Сватовым и Кременной и ниже Кременной. Все эти направления в настоящее время идут в формате артиллерийских ударов и действий наших штурмовых групп.



Хочу отметить населенный пункт Краснопоповка, который есть на трассе Сватово - Кременная. Враг подтягивает силы, чтобы удерживать этот населенный пункт. А наши подразделения используют артиллерийские атаки и штурмовые подразделения, чтобы максимально приблизиться к нему и пересечь трассу между Сватовым и Кременной.

Я бы избегал фразы, что мы перерезали дорогу, потому что это оптимистическая надежда и надежда, что дорога находится уже под фактическим перерезанием. Пока мы говорим об активном огневом контроле над трассой, но находимся на этапе, когда есть предпосылки, чтобы выбить врага из трех линий обороны и выбросить его на левый берег реки Красная. Тогда мы можем дальше развивать наступление в зависимости от решения Генштаба, либо укрепляемся на этой линии, либо развиваем наступление в сторону Луганска и Северодонецка. Ведь на практике ситуация может меняться каждую минуту.

Ситуация в Донецкой области

За Бахмут враг уже воюет восемь месяцев. Линия Северск – Соледар – Бахмут является рубежом, который врагу преодолевать крайне сложно.



Мы видим динамику за последние пять месяцев и темпы продвижения российских подразделений, где они развивали успех вокруг Попасной и двигались в сторону Бахмута. Но вокруг Бахмута ситуация остается сложной, потому что продвижение там происходит на 100 -200 метрах . И у нас есть примеры, когда на прошлой неделе наша контратака за один день вернула позиции, которые враг пытался прогрызть в течение нескольких месяцев. То есть Бахмут удерживается, несмотря на все сложности. Сейчас враг пытается обойти Бахмут, концентрируя силы вокруг Авдеевки и Марьинки. Сейчас они пошли в другом направлении, потому что успеха по Бахмуту нет, поэтому пытаются найти слабые места вокруг Авдеевки и Марьинки.

В районе Пески россиянам удалось продвинуться на 2 км к южным окрестностям Водяного и Опытного. Наступление противника на Опытное и Водяное – это одно из направлений, которое связано с попыткой противника окружить Авдеевку.







Опытное и Водяное – это южное направление удара относительно Авдеевки, а район Каменки – это северное направление российских усилий. Если враг там продвинется, то у него нет шансов двигаться дальше, потому что там есть еще одна линия обороны. У них не хватит сил для этого. И усилия врага, связанные с Марьинкой и движением на Курахово, также попытками окружить Авдеевку - это усилия российской армии, чтобы оттянуть как можно больше наших сил, потому что ВСУ имеют успехи на Херсонщине и на участке Сватово - Кременная.

Южнее Донецка в районе Углегорска российская армия провела ряд атак на широком участке фронта более 30 км, также враг без успеха пытался оккупировать Павловку. Павловка – это одно из направлений движения на Курахово. Враг пытается идти атакой на Павловку, Угледар и дальше на Курахово. А Курахово – это населенный пункт, интересующий врага, потому что там еще одна транспортная развязка. На подступах к Павловке враг подтянул значительное количество артиллерии, поэтому населенный пункт уже разрушен. Но сейчас враг остановлен на южных подступах к Павловке, и ему будет крайне сложно двигаться дальше.







Эти действия противника в направлении Курахово являются способом связать часть наших сил.

Мы хотим иметь преимущество и в количестве личного состава, и в технике, и в артиллерии, но надеемся на гораздо большее количество артиллерии, потому что враг сейчас не считается с потерями. Это такой новый нюанс, возникший после появления мобиков, которые в формате живого щита постоянно бросаются на наши позиции, а это нагрузка на нашу пехоту и артиллерию. Мы должны комбинировать и средства поражения, и военные уловки, и способность уничтожать позиции врага гораздо активнее, чем он успевает выстраивать новые форматы наступательных отрядов.

Ситуация в Херсонской области





Херсонщина – это интрига, которая связана с оценками действий российских войск на правобережье. Потому что мы видели выводы британской разведки, что враг покидает правобережье и будет сдаваться, но сейчас - другая реальность. Под прикрытием депортации украинского населения происходит ротация российских подразделений. Артиллерия переводится на левый берег, о чем говорила наша разведка, а десантные подразделения и морская пехота остаются на правобережье и пытаются готовить Херсон к обороне. Динамика на этом участке продолжает интриговать. С другой стороны, постоянные работы наших HIMARS и артиллерии подталкивают врага либо к оставлению этих позиций, либо к сдаче в плен. Но я вижу, что аргументов пока недостаточно, чтобы враг принял такое решение.

Сейчас враг пытается строить линию обороны и по левому берегу Днепра. Как ожидается, туда зайдет артиллерия с правобережья, чтобы с левого берега поддерживать остающиеся на правом берегу подразделения. Но это призрачный план потому, что как сужается этот участок обороны противника на правом берегу, тогда вступает в действие наша ствольная артиллерия, не только HIMARS. Потому что HIMARS могут доставать далеко, но нет смысла использовать их для значительного количества целей, там должна работать артиллерия . Мы сжимаем эту зону, которую враг занимает на правобережье, вступает в действие артиллерия и врагу ничего не остается как сдаваться или вплавь перебираться на левый берег, где они готовят новую линию обороны.





Мы видим на инфографике линию дальности HIMARS на левобережье. Кстати, напомню, что враг полностью освободил Чернобаевку и забрал все самолеты и технику, понимая, что они уязвимы под огнем украинской артиллерии. Наши усилия в сочетании с HIMARS существенно уменьшают возможности российских группировок удерживаться как на правом, так и на левом берегу реки Днепр. Но еще нужно приложить усилия, чтобы донести это до противника в живом или мертвом варианте.



Я являюсь сторонником того, что врага нельзя выпускать с правобережья, потому что там он должен либо сдаться, либо погибнуть. По версии главы ГУР , часть российских подразделений может пойти на усиление группировки в Запорожской области, а другая версия, что часть подразделений будет опрокинута в Беларусь, где враг будет создавать новые угрозы для Украины. Соответственно, не нужно давать возможности противнику усиливать те или иные участки фронта.