Об этом в эфире телемарафона 23 марта сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, противник может прибегнуть к провокациям.

"Если говорить о направлении с Беларусью, то в настоящее время не фиксируется создание каких-либо ударных группировок, которые могли бы осуществить вторжение на территорию Украины. Однако врага нельзя недооценивать даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил на этих направлениях. Враг может попробовать создавать какие-то провокации", - сказал спикер ГНСУ.

Он отметил, что в последнее время не наблюдается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Спикер также добавил, что продолжаются инженерно-фортификационные работы по укреплению границы, чтобы не допустить вторжения агрессора. Земли на границе с Беларусью и РФ, кому бы они ни принадлежали, передаются в собственность Госпогранслужбы для усиления сил обороны. Речь идет о полосе 2 километра.