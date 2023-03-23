"Врага нельзя недооценивать": в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью
На территории Беларуси пока не фиксируется создание ударных группировок, которые могли бы совершить вторжение в Украину. Однако врага не стоит недооценивать
Об этом в эфире телемарафона 23 марта сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, противник может прибегнуть к провокациям.
"Если говорить о направлении с Беларусью, то в настоящее время не фиксируется создание каких-либо ударных группировок, которые могли бы осуществить вторжение на территорию Украины. Однако врага нельзя недооценивать даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил на этих направлениях. Враг может попробовать создавать какие-то провокации", - сказал спикер ГНСУ.
Он отметил, что в последнее время не наблюдается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Спикер также добавил, что продолжаются инженерно-фортификационные работы по укреплению границы, чтобы не допустить вторжения агрессора. Земли на границе с Беларусью и РФ, кому бы они ни принадлежали, передаются в собственность Госпогранслужбы для усиления сил обороны. Речь идет о полосе 2 километра.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает маловероятным прямое вмешательство Беларуси в войну против Украины.
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