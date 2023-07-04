Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ракетоноситель оккупантов снаряжен 8 "калибрами".

"Вчера они (россияне, – ред.) уменьшили присутствие ракетоносителей ночью, то есть убрали один ракетоноситель. Там сейчас остался один на 8 "калибров", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что вражеская корабельная группировка "достаточно мощная".

"Общая активность вражеской беспилотной разведки свидетельствует о том, что враг может готовить мощные удары на будущее", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Ранее спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносителя. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.