Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне затормозили на Востоке и не могут взять те рубежи, которые себе поставили. Они хотят посеять хаос и страх среди населения, обстреливая гражданские объекты, чтобы люди начали нервничать и паниковать", - заметил Смирнов.

Также советник министра внутренних дел уверен, что ни наша власть, ни наш народ не испугается врага. Украинцы больно воспринимают обстрелы городов.

Во время Второй мировой войны немецкие самолеты обстреливали Лондон с целью запугивания, чтобы люди не поддерживали и не вступали в войну. Людей это еще больше раздражало и люди наоборот хотели отомстить агрессору. Будем делать все возможное, чтобы защитить гражданские объекты и людей. Это точно нас не сломает. Понимаем, что все, чего хочет добиться Путин, чтобы мы сели за стол переговоров", - подчеркнул Смирнов.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на день 28 июня количество погибших выросло до 20

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате этого по меньшей мере четыре человека погибли

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