Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Пока все более или менее стабильно, враг пытается отбить населенные пункты, которые освобождены и деоккупированы ВСУ, но ничего у него не получается. У нас есть четкая информация о том, что противник зарывается, то есть готовится к контрнаступлению ВСУ, также подтягивает резервы как личного состава, так и тяжелой техники. Кроме того, российские войска подрывают мосты и минируют все вокруг", - прокомментировал глава Луганской областной военной администрации.



Сергей Гайдай отметил, что российские войска из Харьковщины и Лимана убегали в Луганскую область, поэтому концентрация вражеских сил достаточно велика.



"ВСУ шаг за шагом освобождают территорию Луганской области. Однако противник продолжает проводить мощные обстрелы, пытается привлекать и авиацию, а также небольшими контрнаступлениями делает попытки найти слабые места в защите украинских сил. Но все держат строй на наших позициях, все стабильно", - заметил Гайдай.

7 октября ВСУ уволили село Макеевка в Луганской области

8 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы вооружения и военной техники российских оккупантов.

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