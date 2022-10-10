Враг зарывается и подтягивает резервы, готовясь к контрнаступлению ВСУ в Луганской области, - глава ОВА Гайдай
Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщил, что противник подтягивает личный состав и тяжелую технику, также подрывает мосты и минирует все вокруг
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Пока все более или менее стабильно, враг пытается отбить населенные пункты, которые освобождены и деоккупированы ВСУ, но ничего у него не получается. У нас есть четкая информация о том, что противник зарывается, то есть готовится к контрнаступлению ВСУ, также подтягивает резервы как личного состава, так и тяжелой техники. Кроме того, российские войска подрывают мосты и минируют все вокруг", - прокомментировал глава Луганской областной военной администрации.
Сергей Гайдай отметил, что российские войска из Харьковщины и Лимана убегали в Луганскую область, поэтому концентрация вражеских сил достаточно велика.
"ВСУ шаг за шагом освобождают территорию Луганской области. Однако противник продолжает проводить мощные обстрелы, пытается привлекать и авиацию, а также небольшими контрнаступлениями делает попытки найти слабые места в защите украинских сил. Но все держат строй на наших позициях, все стабильно", - заметил Гайдай.
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