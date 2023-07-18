Враг запустил "шахеды": около полуночи возможна тревога на юге Украины

Об этом предупреждает в телеграммах прессслужба Воздушных Сил ВСУ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed с южного направления. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях около полуночи. В случае угрозы ударных БпЛА сообщим дополнительно!", - говорится в сообщении.

Военные призывают следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!