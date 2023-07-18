Враг запустил "шахеды": около полуночи возможна тревога на юге Украины
Враг запустил "шахеды" с южного направления и около полуночи возможна тревога в Украине
Об этом предупреждает в телеграммах прессслужба Воздушных Сил ВСУ.
"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed с южного направления. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях около полуночи. В случае угрозы ударных БпЛА сообщим дополнительно!", - говорится в сообщении.
Военные призывают следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!
- Напомним, в результате атаки в ночь на 18 июля силы ПВО сбили над Одесской, Николаевской, Донбасской, Харьковской и Днепропетровщиной 31 "шахед" и уничтожили 6 "калибров".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное