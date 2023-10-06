Враг запустил несколько групп "шахедов": опасность удара на юге и востоке Украины
В ночь на 6 октября российские захватчики запустили несколько групп "шахедов", двигающихся через Запорожье, Харьковщину и Одесщину
Об этом сообщают в Воздушные Силы ВСУ по телеграммам.
Первая группа "шахедов" зафиксирована около 23:00. Они двигались через Запорожье курсом на Днепропетровскую область.
Через несколько минут воздушная тревога была объявлена в Харьковской области – она области связана с движением ударных БпЛА типа Shahed в направлении области. В 23:36 – в Николаевской и Херсонской областях . Через несколько минут об опасности сообщили в Донецкой области.
Еще одну группу "шахедов" враг запустил из Черного моря в направлении Одесской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное