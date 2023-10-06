Враг запустил несколько групп "шахедов": опасность удара на юге и востоке Украины

Об этом сообщают в Воздушные Силы ВСУ по телеграммам.

Первая группа "шахедов" зафиксирована около 23:00. Они двигались через Запорожье курсом на Днепропетровскую область.

Через несколько минут воздушная тревога была объявлена в Харьковской области – она области связана с движением ударных БпЛА типа Shahed в направлении области. В 23:36 – в Николаевской и Херсонской областях . Через несколько минут об опасности сообщили в Донецкой области.

Еще одну группу "шахедов" враг запустил из Черного моря в направлении Одесской области.