Враг запустил фейк, якобы Залужный, Сырский, Марченко, Шаптала и Ким собирают голоса для роспуска ВРУ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Враг запустил дезинформационную кампанию в TikTok. В фейковом видео указано, что Валерий Залужный, Александр Сырский, Сергей Шаптала, Дмитрий Марченко и другие командующие украинской армии якобы создали петицию о роспуске Верховной Рады Украины и последующей мобилизации депутатов. В ролике фигурирует и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"На самом деле никакой петиции не существует. А так называемые ссылки, по которым зрителей призывают перейти, ведут на разные TG-каналы и посторонние сайты. Подобные видеоклипы с кликбейтными заголовками создаются с целью поднятия охватов тех или иных ресурсов и привлечения новых пользователей", - пишет ЦПД

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев ответственно относиться к такому контенту и помнить, что враг круглосуточно мониторит информационное пространство Украины.