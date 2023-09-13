Враг запустил фейк, якобы Залужный, Сырский, Марченко, Шаптала и Ким собирают голоса для роспуска ВРУ
По сети массово распространяется видеоролик, в котором Валерий Залужный, Александр Сырский и другие командующие украинской армии создали петицию по роспуску Верховной Рады Украины
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Враг запустил дезинформационную кампанию в TikTok. В фейковом видео указано, что Валерий Залужный, Александр Сырский, Сергей Шаптала, Дмитрий Марченко и другие командующие украинской армии якобы создали петицию о роспуске Верховной Рады Украины и последующей мобилизации депутатов. В ролике фигурирует и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"На самом деле никакой петиции не существует. А так называемые ссылки, по которым зрителей призывают перейти, ведут на разные TG-каналы и посторонние сайты. Подобные видеоклипы с кликбейтными заголовками создаются с целью поднятия охватов тех или иных ресурсов и привлечения новых пользователей", - пишет ЦПД
Центр противодействия дезинформации призвал украинцев ответственно относиться к такому контенту и помнить, что враг круглосуточно мониторит информационное пространство Украины.
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