Враг запустил фейк, якобы на польском авторынке продается тяжелая техника из Украины

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В Польше продают БМП, БТР и другие военные автомобили, которые западные партнеры передавали Украине. Также на авторынке Motodemont (Казимеж) продают украинскую сельхозтехнику, ранее вывезенную местными предпринимателями", - такую информацию распространяют российские телеграм-каналы.

На самом деле на сайте Motodemont в продаже нет автомобилей марки Star 266, скриншоты с которыми распространяют россияне. Более того, ни в одном из объявлений не указывают, откуда привезли автомобиль.

"Также на сайте имеется небольшой выбор БМП и БТР. Эта техника – довольно старая и не передавалась Украине западными партнерами. В самой компании представителям фактчекингового проекта VoxCheck ответили, что о продаже техники из Украины им ничего не известно", - пишет Центр.