Враг запустил фейк, якобы на польском авторынке продается тяжелая техника из Украины
Российская пропаганда запустила новый фейк, якобы в Польше продают тяжелую технику из Украины прямо на авторынке
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"В Польше продают БМП, БТР и другие военные автомобили, которые западные партнеры передавали Украине. Также на авторынке Motodemont (Казимеж) продают украинскую сельхозтехнику, ранее вывезенную местными предпринимателями", - такую информацию распространяют российские телеграм-каналы.
На самом деле на сайте Motodemont в продаже нет автомобилей марки Star 266, скриншоты с которыми распространяют россияне. Более того, ни в одном из объявлений не указывают, откуда привезли автомобиль.
"Также на сайте имеется небольшой выбор БМП и БТР. Эта техника – довольно старая и не передавалась Украине западными партнерами. В самой компании представителям фактчекингового проекта VoxCheck ответили, что о продаже техники из Украины им ничего не известно", - пишет Центр.
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12 июля российские пропагандисты утверждали, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие.
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