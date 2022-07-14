Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Особенно, когда сейчас противник истощился, он по данным своей разведки знает, какие части и подразделения нанесли им многочисленные потери или устойчиво обороняли определенные объекты, и сорвали стратегию российского наступления, и тогда враг начинает больше всего запускать работу пятой колонны в тылу" . Противник ведет гибридную войну и атакует украинские подразделения не только на фронте", - отметил председатель Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ.



Иван Тимочко напомнил мемуары китайского полководца Сунь-Цзы, в которых говорится, чтобы победить армию своего противника, посейте недоверие к их командованию.

"И здесь пятая колонна запускается в действие; они выискивают дезертиров, втираются в доверие членам семей погибших и пропавших без вести, дают им информационное сопровождение и начинают нагнетать искусственную ситуацию. Это все работает в русле вражеской пропаганды. Если бы враг пробовал привлекать политиков или известно деятелей, то по биографиям этих людей, мы быстренько все поняли. А человек, который нет такой биографии за спиной, потому что в лучшем случае была пять дней на передке, то здесь его очень легко раскрутить в информационном пространстве", - пояснил председатель Совета резервистов.

Тимочко добавил, что профессиональная пресса это все понимает, поэтому враг использует социальные сети, которые построены на эмоциональной составляющей, а не на правдивости соответственно туда и делаются подобные информационные вбросы.

Ранее ФСБ РФ в документах признала, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну против Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb