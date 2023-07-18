Враг запаниковал из-за наступления ВСУ на Бахмут и начал отвлекающую атаку на Купянск, - Маляр
Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника
Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она подчеркнула, что войска РФ наступают на востоке Украины с января.
"На 4 направлениях: Авдеевское, Марьинское, Лиманское, Бахмутское. В зависимости от оперативной обстановки время от времени начинает движение на Шахтерском, Купянском, Сватовском", - говорится в публикации.
Заместитель главы Минобороны объяснила, почему это происходит: дело в том, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
"Только что мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттащить наши силы туда", - рассказала Маляр.
Аналогичная ситуация происходит и сейчас. Да, российские захватчики "запаниковали от нашего наступления на Бахмутском направлении", говорит она.
Так, бойцы ВСУ смогли занять почти все господствующие высоты и продвижение наших войск в этом районе "хоть и постепенное, но ежедневное".
"Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои", - рассказала Маляр.
Замминистра добавила, что штабы ВСУ "работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию", а украинские воины мужественно преодолевают эти обстоятельства и уничтожают врага.
- 17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил , что россияне на Купянском направлении перешли в наступление.
- 16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.
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