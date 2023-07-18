Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что войска РФ наступают на востоке Украины с января.

"На 4 направлениях: Авдеевское, Марьинское, Лиманское, Бахмутское. В зависимости от оперативной обстановки время от времени начинает движение на Шахтерском, Купянском, Сватовском", - говорится в публикации.

Заместитель главы Минобороны объяснила, почему это происходит: дело в том, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Только что мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттащить наши силы туда", - рассказала Маляр.

Аналогичная ситуация происходит и сейчас. Да, российские захватчики "запаниковали от нашего наступления на Бахмутском направлении", говорит она.

Так, бойцы ВСУ смогли занять почти все господствующие высоты и продвижение наших войск в этом районе "хоть и постепенное, но ежедневное".

"Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои", - рассказала Маляр.

Замминистра добавила, что штабы ВСУ "работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию", а украинские воины мужественно преодолевают эти обстоятельства и уничтожают врага.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил , что россияне на Купянском направлении перешли в наступление.