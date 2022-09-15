Об этом на Телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Также одной из главных задач является возобновление электроснабжения. Только после этого можно будет подать людям воду, возобновить работу банковской системы.

"Сейчас пиротехники ГСЧС работают над разминированием в усиленном режиме. В нашу область направлено 23 пиротехнических расчета из других областей. В первую очередь будут разминироваться линии электропередач, дороги и объекты жизнеобеспечения. Враг заминировал все, что успел, и мы, к сожалению, уже есть случаи подрывов мирных людей, поэтому еще раз призываю жителей не спешить возвращаться на освободившиеся территории до завершения разминирования", – пояснил Синегубов.

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