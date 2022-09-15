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Главная война с Россией Враг заминировал на Харьковщине все, что мог, есть случаи подрыва мирных людей, – глава ОВА

Враг заминировал на Харьковщине все, что мог, есть случаи подрыва мирных людей, – глава ОВА

15 сентября, 2022 четверг
16:17
война с Россией

Для восстановления критической инфраструктуры освобожденных районов Харьковщины необходимо как можно быстрее провести разминирование территории

Об этом на Телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Также одной из главных задач является возобновление электроснабжения. Только после этого можно будет подать людям воду, возобновить работу банковской системы.

"Сейчас пиротехники ГСЧС работают над разминированием в усиленном режиме. В нашу область направлено 23 пиротехнических расчета из других областей. В первую очередь будут разминироваться линии электропередач, дороги и объекты жизнеобеспечения. Враг заминировал все, что успел, и мы, к сожалению, уже есть случаи подрывов мирных людей, поэтому еще раз призываю жителей не спешить возвращаться на освободившиеся территории до завершения разминирования", – пояснил Синегубов.

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