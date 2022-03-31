"Враг залег навечно": ГПСУ сообщила об уничтожении вражеской пехоты, скрыто двигавшейся к позициям ВСУ
Вчера вечером, 30 марта, бойцы пограничного подразделения, который сейчас защищает Украину в районе Марьинки, сорвали вражескую попытку скрытой атаки
Об этом сообщает ГПСУ.
"Пограничники обнаружили вражескую пехоту, скрыто продвигавшуюся в направлении позиции бойцов Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие Госпогранслужбы гостеприимно угостили захватчиков огнем из автоматических гранатометов и пулеметов. После этого враг залег - навечно", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что за прошедшие 35 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, враг атаковал упомянутое пограничное подразделение почти сорок раз – артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией.
"Однако пограничники вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины мужественно держат свои позиции и наносят противнику значительные потери в живой силе, бронетехнике, а на днях даже сумели сбить беспилотник рашистов", - пишут пограничники.
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