Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

На Северском направлении подразделения противника проводят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от границы Украины.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредотачиваться на удержании занятых позиций и ведении разведки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи беспилотника "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий. С целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск, противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями преуспел, закреплялся в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

"Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к берегу Одесщины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских сил, другую наши воины взорвали прямо в море", - говорится в сообщении.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки, 31 мая, на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около семидесяти человек.

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