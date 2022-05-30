Враг закрепляется в Лимане и на окраинах Северодонецка и стягивает подкрепления, чтобы атаковать в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
Оккупанты закрепляются на северо-восточных и юго-восточных окрестностях Северодонецка и в Лимане, а также проводят перегруппировки для последующего наступления на Славянск
Об этом передает в фейсбуке Генштаб ВСУ.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.
На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.
Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.
В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.
На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.
На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.
На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.
На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.
На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении переброски резервов Сил обороны на другие направления.
Для пополнения утрат группировки войск оккупанты перемещают с местности Российской Федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.
На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник опрокинул отдельные подразделения на определенные направления.
В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и ведет контрбатарейную борьбу.
В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.
За минувшие сутки, 29 мая, на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три беспилотника (БПЛА) типа "Куб".
Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.
Также украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.
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