English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Враг закрепляется в Лимане и на окраинах Северодонецка и стягивает подкрепления, чтобы атаковать в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Враг закрепляется в Лимане и на окраинах Северодонецка и стягивает подкрепления, чтобы атаковать в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

30 мая, 2022 понедельник
07:24
война с Россией

Оккупанты закрепляются на северо-восточных и юго-восточных окрестностях Северодонецка и в Лимане, а также проводят перегруппировки для последующего наступления на Славянск

Об этом передает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении переброски резервов Сил обороны на другие направления.

Для пополнения утрат группировки войск оккупанты перемещают с местности Российской Федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник опрокинул отдельные подразделения на определенные направления.

В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.

За минувшие сутки, 29 мая, на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три беспилотника (БПЛА) типа "Куб".

Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.

Также украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Донецк
Николаев
Запорожье
Сумы
Кривой Рог
Сєвєродонецк
Бахмут
новости Украины
Военные новости
Читайте также:
окупанти
28 мая, 2022 суббота
"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут деревню". Оккупант рассказал, что из войска невозможно уволиться
російські полонені
28 мая, 2022 суббота
Основной состав российской армии – это быдло, которому пообещали погашение кредитов, – генерал-майор ВСУ Марченко
Олексій Арестович
29 мая, 2022 воскресенье
Арестович дал новый прогноз, когда ситуация на фронте изменится в пользу ВСУ
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.75
    Покупка 34.75
    Продажа 35.98
  • EUR
    Покупка 36.58
    Продажа 38.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
30 мая
07:54
Обновлено
Россияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Одну крылатую ракету уничтожили ВСУ
07:49
Турция получила список кораблей, которыми Россия пытается вывезти в другие страны и продать украденное украинское зерно, - Джемилев
07:28
На фото Вооруженные силы Украины
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы РФ. Россияне пытаются отрезать украинские войска к северу от Бахмута, - ISW
06:49
поезд
Укрзализныця назначила на 30 мая один дополнительный эвакуационный рейс
06:27
Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и 67 оккупантов на Юге
06:07
Хакеры Anonymous заявили о кибератаке на сайты правительства Беларуси
05:45
Риск распространения оспы обезьян в мире "умеренный", - ВОЗ
05:22
Олаф Шольц
Путин не победит, мы с украинцами мыслями и сердцами, – Шольц
02:07
Сербская часть Боснии и Герцеговины начала процесс выхода из государства, - глава МИД
01:38
евро
В Бельгии с июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро
01:23
Минус 63 россиянина: ВСУ провели контратаку южнее Кривого Рога, - Вилкул
01:06
Россия обстреляла город в Николаевской области
00:56
Полицейские эвакуировали пятерых раненых гражданских из Северодонецка
00:33
Обновлено
В Сумской области прогремели взрывы, - ОВА
00:28
Россия намекает, что может заблокировать единственный гумкоридор в Сирии, чтобы давить на Запад по вопросу санкций, - NYT
00:01
Анджей Дуда
Польша готова быть гарантом безопасности Украины
2022, воскресенье
29 мая
23:51
В Краматорске начал появляться свет
23:34
К середине июня белорусским спасателям раздадут оружие
23:21
В оккупированный Мелитополь россияне привезли танки Т-72Б, - СМИ
23:09
На фото Владимир Зеленский
Панельных многоэтажек не должно быть нигде в Украине, а новое жилье следует строить с бомбоубежищами, - Зеленский
23:06
Лавров считает, что у Путина не видно симптомов никаких болезней
22:48
путин Лукашенко
Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны в Украине
22:46
На фото плакати, які художник створив до Дня Києва
Ко Дню Киева художник создал плакаты с памятниками столицы
22:41
Аналитика
Херсонщина будет освобождена ВСУ, а американские РСЗО дадут преимущество над российской армией. Колонка Сергея Згурца
22:34
Косметические изменения устава церкви Московского патриархата позволят ей избежать запрета, - "Зеркало недели"
22:31
Газпром
Президент Сербии сообщил, что согласовал новый газовый контракт с Путиным
22:14
Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать российские паспорта
21:44
На фото потери армии РФ
На Востоке украинские военные наносили удар по скоплению личного состава и техники армии РФ
21:23
В преддверии саммита страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго для России
21:00
В Северодонецке повреждено 90% домов, - Зеленский
20:53
Россия обстреляла три громады в Криворожском районе Днепропетровщины: в двух попала в поля, в одной - в жилой дом
20:44
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Путин дрожит и дергается как больной Паркинсоном, - Daily Mail
20:41
Роман Дудин
"Не работал на защиту Харькова". Зеленский уволил главу СБУ на Харьковщине
20:36
На фото "Матрос Позинич" под российским флагом пришвартован в Севастополе 19 мая.
Россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию, - CNN
20:31
Лондон рассматривает возможность вернуться к унциям, фунтам и ярдам вместо европейских стандартов мер
20:01
Мы должны как можно скорее "выгрызть" ПДЧ в НАТО, потому что это вопрос существования Украинского государства, - Порошенко в интервью Портникову
19:55
Финляндия разместит американские истребители у Полярного круга
19:44
Игорь Додон
Команда арестованного Додона собирает сторонников в Кишиневе. Хотят досрочных парламентских выборов
19:35
Оккупанты пытались штурмовать на Славянском направлении, наступление не удалось и они отступили, - Генштаб ВСУ
19:32
Херсонские учителя отказались сотрудничать с оккупантами, - Минобразования
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV