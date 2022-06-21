Враг захватил Тошковку под Северодонецком, – Гайдай

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"К сожалению, враг имел успех. Они бросили на это направление огромное количество техники, личного состава. Более 1,5 батальонно-тактической группы тяжелой техники, огромное количество личного состава. И, как следствие, захватили Тошковку", - рассказал Гайдай.

Он сообщил, что оккупанты продолжают обстрелы и пытаются окружить украинцев, захватив трассу Лисичанск – Бахмут.

"Четвертый месяц отбиваем, никакого кольца нет. Мы каждый день общаемся с военными. Они видят всю карту боевых действий, понимают, какие есть риски, готовятся к разным вариантам развития событий, все видят и не боятся окружения. Враг несет большие потери - ежедневно десятки погибших", – отметил глава Луганской ОВА.

Также Гайдай сообщил, что представители администрации периодически общаются с людьми, оставшимися на заводе "Азот", предлагают им выехать. Но они отказываются, а насильственно вывозить их никто не будет – потому что Украина в отличие от оккупантов занимается эвакуацией, а не депортацией людей.

Сложная ситуация и в соседнем с Северодонецком Лисичанске.

"У Лисичанска врага удается сдерживать, но россияне начали мощно обстреливать город. Они просто там уничтожают все - очень мощные обстрелы, разбивают вдребезги здания, есть погибшие. Но войти в Лисичанск или отрезать город они не могут", - заявил Сергей Гайдай.

Напомним, Национальная гвардия опубликовала видео боев за Северодонецк.

По информации Луганской ОВА, бои ведутся уже в промзоне Северодонецка. Враг старается установить полный контроль над городом.

По оценкам американского Института исследования войны (ISW), эта неделя станет решающей в битве за Северодонецк.

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