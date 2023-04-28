Враг за сутки вывел на боевое дежурство в Черное море 6 кораблей

Об этом сообщает командование Военно-Морских сил ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет до 24 ракет", – пишет ведомство.

Сообщается, что в Азовском море находится одно российское судно, а в Средиземном – 4 корабля армии РФ, среди их ракетоноситель, общий залп 16 "калибров".

В то же время только за последнюю неделю в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

Черное море – 174 судна, из них 35 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Азовское море – 171 корабль, в том числе 39 двигались из пролива Босфор.

"Указанные суда совершали движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечают в пресс-службе.