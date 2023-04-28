Враг за сутки вывел на боевое дежурство в Черное море 6 кораблей
По состоянию на 28 апреля в Черном море на боевом дежурстве российская армия держит 13 вражеских кораблей, из них по-прежнему три ракетоносителя с 24 "калибрами"
Об этом сообщает командование Военно-Морских сил ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет до 24 ракет", – пишет ведомство.
Сообщается, что в Азовском море находится одно российское судно, а в Средиземном – 4 корабля армии РФ, среди их ракетоноситель, общий залп 16 "калибров".
В то же время только за последнюю неделю в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- Черное море – 174 судна, из них 35 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- Азовское море – 171 корабль, в том числе 39 двигались из пролива Босфор.
"Указанные суда совершали движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечают в пресс-службе.
- Напомним, 27 апреля в Черном море корабельная группировка россиян составляла 7 единиц.
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