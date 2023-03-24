Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

За прошедшие сутки рашисты совершили 74 обстрела, выпустив 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов".

В четверг армия РФ четыре раза били по городу Херсон, 12 вражеских снарядов попали в жилые кварталы. В результате обстрелов повреждены медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

Сообщается, что один мирный житель погиб.

Также вчера с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировали 87 человек.