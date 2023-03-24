Враг за сутки выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов" по Херсонщине
За сутки, 23 марта, российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области, в результате обстрелов один человек погиб
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки рашисты совершили 74 обстрела, выпустив 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов".
В четверг армия РФ четыре раза били по городу Херсон, 12 вражеских снарядов попали в жилые кварталы. В результате обстрелов повреждены медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
Сообщается, что один мирный житель погиб.
Также вчера с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировали 87 человек.
- В течение 22 марта российская армия била по Херсонщине 319 снарядами, под огнем оказались частные и многоквартирные дома: есть погибший и двое раненых.
- В ночь на 23 марта российская армия атаковала центральную часть Херсона, захватчики попали в больницу и дома, сгорел автомобиль.
- Днем 23 марта русские войска обстреляли город Берислав Херсонской области. В результате частично разрушено админздание и повреждены музей и парк.
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