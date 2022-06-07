Враг за сутки уничтожил огнем 30 гектаров экосистемы в Харьковской области
За сутки спасатели совершили 37 оперативных выездов в Харьковской области. Более половины – для ликвидации пожаров (19), из них 8 вызваны обстрелами
Об этом идет речь в оперативной информации от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям."Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова, а также Изюмском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах области.
Больше всего пострадали природные экосистемы. Общая площадь, уничтоженная огнем, составляет 30 гектаров. Также нанесен ущерб частным домам, административному зданию", – говорится в сообщении ГСЧС.Аварийно-спасательные работы чрезвычайники проводили на пяти разрушенных рашистами объектах, обезвредили 46 вражеских боеприпасов. Всего к работе были привлечены 103 спасателя и 15 единиц спецтехники.
- Напомним, 6 апреля ВСУ отразили штурм россиян в Харьковской области.
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