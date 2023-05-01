Враг за сутки обстрелял Авдеевку 7 раз, зафиксированы артобстрелы Марьинки и Красногоровки, - начальник Донецкой ОВА
Согласно оперативной информации, по состоянию на утро 1 мая в результате вражеских обстрелов громад Донетчины за последние сутки были повреждены жилые дома, территории промышленного объекта. Три человека ранены
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.
"На Донецком направлении 7 раз под обстрелами оказывалась Авдеевка, снаряды попали в жилищный сектор и на территорию АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод, – ред.). В течение дня зафиксированы артобстрелы Марьинки и Красногоровки, повторно повреждена двухэтажка. Всю ночь продолжались обстрелы Очеретинской громады. На Горловском направлении в Бахмуте ранены 3 человека. Поврежден дом в Торецке и дом в Васюковке Соледарской громады. Под огнем - окрестности Часовоярской громады", - рассказал глава ОВА.
Павел Кириленко отметил, что на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. За сутки россияне ранили троих жителей Донецкой области.
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