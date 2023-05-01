Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.

"На Донецком направлении 7 раз под обстрелами оказывалась Авдеевка, снаряды попали в жилищный сектор и на территорию АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод, – ред.). В течение дня зафиксированы артобстрелы Марьинки и Красногоровки, повторно повреждена двухэтажка. Всю ночь продолжались обстрелы Очеретинской громады. На Горловском направлении в Бахмуте ранены 3 человека. Поврежден дом в Торецке и дом в Васюковке Соледарской громады. Под огнем - окрестности Часовоярской громады", - рассказал глава ОВА.

Павел Кириленко отметил, что на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. За сутки россияне ранили троих жителей Донецкой области.

В Донецкой области 29 апреля россияне обстреляли дома , админздания, предприятия, промзону, убили одного гражданского, ранили еще шестерых

30 апреля начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе остается 1782 человека, среди них один ребенок



