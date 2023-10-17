Враг за сутки обстрелял 10 областей Украины: два человека погибли, один ранен
Российская оккупационная армия за минувшие сутки обстреляла из разных видов вооружения 10 областей Украины. В Донецкой области два человека погибли, один получил ранение
Такие данные были обнародованы областными военными администрациями.
В Черниговской области за сутки зафиксировали 4 обстрела (44 взрыва) из артиллерии, минометов, АГС. Также враг применил неуправляемые авиационные ракеты. Под обстрелом были Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. Без потерь.
На Сумщине ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольского общества. Зафиксировано 2 взрыва. Без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 3 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы потерпели Шалыгинская (7 взрывов) и Краснопольская (3 взрыва) общины.
По Запорожской области кафиры нанесли 86 ударов. 78 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности, Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Волшебного и Красного.
Враг совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Железнодорожному и Малой Токмачке, атаковал дронами Новоандреевку и Новодаровку.
Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Люди не пострадали.
На Днепропетровщине вчера утром кафиры ударили по Марганецкому обществу Никопольского района. Обстреляли одно из местных деревень из тяжелой артиллерии. С нее же враг готовил и по самому Никополю уже к вечеру. А еще направил на город два дрона-камикадзе. Люди уцелели.
В Харьковской области на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага потерпели Уды Богодуховского района, Ветеринарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района.
На Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки.
Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка.
Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное.
Также авиационные удары получили: Первомайское Харьковского района и Песчаное Купянского.
В результате обстрелов из артиллерии г. Волчанск поврежден административный корпус ветеринарной больницы, гараж. Люди не пострадали.
В с. Подлиман Изюмского района в результате обстрелов из РСЗО поврежден дом.
В Луганской области враг попал из авиации по Серебрянскому лесу и территории сел Невское и Новолюбовка. В населенных пунктах взорвались четыре авиационные бомбы КАБ-500. Людей не задело.
Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка.
За сутки противник совершил 129 обстрелов (563 снаряда).
В Донецкой области под удар попали 7 населенных пунктов: с.Предтечино, с.Калиново, с.Ласточкино, с.Мемрик, пгт Курдюмовка, с.Первомайское, Славянск. Повреждены объекты 6 жилых домов, общежитие. Погибли два человека, один получил ранения.
Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно — типа Х-59.
В Одесской области ПВО ночью уничтожило 6 ударных беспилотников врага. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Погибших и пострадавших нет.
За сутки враг совершил 32 обстрела Херсонщины (158 снарядов). В результате вражеского авиационного удара (КАБ) в Бериславе повреждена больница. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
- Утром 17 октября кафиры ударили по поселку возле Херсона, в результате чего получил ранение мужчина.
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