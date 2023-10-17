Враг за сутки обстрелял 10 областей Украины: два человека погибли, один ранен

Такие данные были обнародованы областными военными администрациями.

В Черниговской области за сутки зафиксировали 4 обстрела (44 взрыва) из артиллерии, минометов, АГС. Также враг применил неуправляемые авиационные ракеты. Под обстрелом были Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. Без потерь.

На Сумщине ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольского общества. Зафиксировано 2 взрыва. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 3 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы потерпели Шалыгинская (7 взрывов) и Краснопольская (3 взрыва) общины.

По Запорожской области кафиры нанесли 86 ударов. 78 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности, Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Волшебного и Красного.

Враг совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Железнодорожному и Малой Токмачке, атаковал дронами Новоандреевку и Новодаровку.

Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Люди не пострадали.

На Днепропетровщине вчера утром кафиры ударили по Марганецкому обществу Никопольского района. Обстреляли одно из местных деревень из тяжелой артиллерии. С нее же враг готовил и по самому Никополю уже к вечеру. А еще направил на город два дрона-камикадзе. Люди уцелели.

В Харьковской области на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага потерпели Уды Богодуховского района, Ветеринарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района.

На Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное.

Также авиационные удары получили: Первомайское Харьковского района и Песчаное Купянского.

В результате обстрелов из артиллерии г. Волчанск поврежден административный корпус ветеринарной больницы, гараж. Люди не пострадали.

В с. Подлиман Изюмского района в результате обстрелов из РСЗО поврежден дом.

В Луганской области враг попал из авиации по Серебрянскому лесу и территории сел Невское и Новолюбовка. В населенных пунктах взорвались четыре авиационные бомбы КАБ-500. Людей не задело.

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 129 обстрелов (563 снаряда).

В Донецкой области под удар попали 7 населенных пунктов: с.Предтечино, с.Калиново, с.Ласточкино, с.Мемрик, пгт Курдюмовка, с.Первомайское, Славянск. Повреждены объекты 6 жилых домов, общежитие. Погибли два человека, один получил ранения.

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно — типа Х-59.

В Одесской области ПВО ночью уничтожило 6 ударных беспилотников врага. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Погибших и пострадавших нет.

За сутки враг совершил 32 обстрела Херсонщины (158 снарядов). В результате вражеского авиационного удара (КАБ) в Бериславе повреждена больница. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.