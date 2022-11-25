Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 25 ноября.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области

В то же время противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении кафиры обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БПЛА.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БПЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменное, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Огромное Херсонской области и Херсон.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам 8 населенных пунктов в течение 24 ноября. А в Мостовом на Запорожье оккупанты заставляют местных переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законами РФ.

В свою очередь в Зеленом Яру Запорожской области вражеские войска потеряли 2 грузовика, ВСУ убили 20 россиян и ранили 15.

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