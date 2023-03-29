Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сообщается, что за последние сутки Херсонщина подверглась 34 вражеским обстрелам - оккупанты били по региону из авиации и артиллерии.

Херсон враг обстрелял три раза, 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение Укрпочты.

"К сожалению, один человек получил ранения", - сообщил Прокудин.