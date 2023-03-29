Враг за сутки более 30 раз обстрелял Херсонщину, есть раненый
В результате российских атак возникли разрушения: в Херсоне пострадала больница и помещение Укрпочты
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Сообщается, что за последние сутки Херсонщина подверглась 34 вражеским обстрелам - оккупанты били по региону из авиации и артиллерии.
Херсон враг обстрелял три раза, 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение Укрпочты.
"К сожалению, один человек получил ранения", - сообщил Прокудин.
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