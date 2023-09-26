Враг за сутки атаковал 11 областей: 9 человек погибли, 18 ранены

Информацию об обстрелах регионов предоставили в областных военных администрациях.

Черкасская область : ночью враг атаковал область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника.

Есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Черниговщина : за сутки — 10 обстрелов (121 взрыв). Враг из артиллерии и минометов бил по приграничью Корюковского и Новгород-Сиверского районов. Также враг применил неуправляемые авиационные ракеты (4 взрыва на территории Семеновской громады).

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина : ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано 2 взрыва. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелы производились по Эсманской, Середино-Будской, Свесской, Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской, Миропольской, Великописаревской громадам.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждена ЛЭП.

Днепропетровщина : сегодня утром – взрыв в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация о последствиях уточняется. Люди не пострадали.

Вчера от вражеских атак страдала Никопольщина. Утром и днем российская армия терроризировала Марганецкую громаду. Обстреляла ее из тяжелой артиллерии. Попала двумя дронами-камикадзе, сбросила боеприпасы с БПЛА. А уже к вечеру била и по Никополю. Обошлось без последствий.

Ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 40 солнечных панелей. Повреждено неэксплуатируемое здание и линии электропередачи.

Запорожская область : за минувшие сутки рашисты нанесли 124 удара по 23 городам и селам на линии огня. По территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Новоандреевки, Червоного, Чаривного, Преображенки Малиновки, Левадного, Плавней, Каменского и Степногорска пришлось 102 артобстрела.

Враг совершил 8 БПЛА-атак по Новодаровке, Малиновке и Левадному, ракетный удар по Червоному Яру, 8 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Малой Токмачки и Работино, а также 5 авиационными снарядами по Роботино и Малой Токмачке. В результате артудара ранен 64-летний житель Гуляйполя. Также вражеская артиллерия унесла жизнь 70-летнего жителя Плавней.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина : вчера в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, хозяйственное сооружение, произошел пожар. Уничтожены автомобили, повреждены частные жилые дома. Были ранены и госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет. В результате обстрела в 19:00 горела городская свалка.

В результате артобстрела с. Чернесчина Изюмского района повреждена линия сети электропередачи. В районе пгт Андреевка Изюмского района на поле во время сбора урожая на мине подорвался комбайн; предварительно, комбайн наехал на ТМ-62М, получил механические повреждения, пострадавших нет.

Всего за сутки по области 2 раненых

Луганщина : враг бил по Невскому из авиации и артиллерии. За сутки зафиксировано семь взрывов.

Также авиационные налеты рашисты совершили на Надию, Новоегоровку и Белогоровку. Кроме того, Белогоровка пережила артиллерийские удары. За сутки противник совершил 151 обстрел (539 снарядов).

Донетчина : по населенным пунктам области россияне совершили 19 обстрелов. Под огнем рашистов — 11 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, пгт Пивничное, с. Дылиевка, с. Дружба, с. Звановка, с. Новоукраинка, с. Александрополь, Славянск.

Повреждены 13 жилых домов, хозяйственная постройка, кафе, здание автовокзала, здание рынка.

За сутки в области два человека погибли.

Николаевщина : ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных дронов типа "Shahed-136/131".

В Березнеговатской громаде в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Предварительно, без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Вчера вечером город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация о последствиях уточняется.

Также вчера днем фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по открытой территории за пределами населенных пунктов, вечером – по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Одесская область : в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками область. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, другого с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожар ликвидирован.

Херсонщина : сегодня утром враг ударил из авиации по Ольговке. Также рашисты обстреляли Киселевку и Херсон. За минувшие сутки по области противник совершил 93 обстрела (491 снаряд), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (28 снарядов).

Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и жэка в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка Херсона.

Вчера с утра вражеская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний и 55-летний мужчины и 70-летняя женщина. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног. Кроме того, под удар неприятеля на выезде из города попала 27-летняя женщина. Ее с осколочным ранением грудной клетки и позвоночника доставили в больницу.

Враг нанес артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. Погибли двое мужчин и одна женщина. Еще четыре человека травмированы. Их доставили в больницу.

Вчера вечером совершен ракетный обстрел села Киселевка. По уточненным данным, ранены шесть человек. Повреждены 14 домов. Всего за сутки по области 6 человек погибли, еще 12 получили ранения.