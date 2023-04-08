Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в telegram .

По его словам, враг совершил 71 обстрел, выпустив 397 снарядов.

"17 снарядов попали в город Херсон. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе", - отметил Прокудин.

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Кроме этого, как отметил глава ОВА, восемь человек получили ранения, из них двое детей. Также он добавил, что из освобожденной от россиян территории Херсонщины эвакуировали еще 74 человека.