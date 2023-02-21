Враг за прошедшие сутки обстрелял более 25 населенных пунктов Харьковщины: повреждены детсад, спортивный объект и жилые дома
Вчера, 20 февраля, российская армия обстреляла более 25 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего был поврежден детский сад, спортивный объект и жилые дома
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Захватчики обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
Так, в результате ракетного удара по Купянску поздно вечером был поврежден детский сад и спортивный объект. Также ночью враг обстреливал поселок Кившаровка Купянского района.
По меньшей мере четыре жилых дома были повреждены в населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района. В результате обстрелов там также подверглись разрушениям хозяйственные постройки, загорелись пожары.
В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд повредил жилой дом. Пострадавших нет.
"В области продолжается гуманитарное разминирование. В сутки обезврежено еще 37 взрывоопасных предметов", - сообщил Синегубов.
- 20 февраля российские войска обстреливали города и села Донбасса. В результате таких действий врага погибли трое местных жителей.
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