Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Захватчики обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Так, в результате ракетного удара по Купянску поздно вечером был поврежден детский сад и спортивный объект. Также ночью враг обстреливал поселок Кившаровка Купянского района.

По меньшей мере четыре жилых дома были повреждены в населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района. В результате обстрелов там также подверглись разрушениям хозяйственные постройки, загорелись пожары.

В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд повредил жилой дом. Пострадавших нет.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. В сутки обезврежено еще 37 взрывоопасных предметов", - сообщил Синегубов.