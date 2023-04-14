Враг за минувшие сутки вел огонь по 102 населенным пунктам Украины

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на Ситуационный центр Министерства обороны Украины.

"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины", - пишет ведомство.

Сообщается, что наемники и регулярная армия России вели огонь из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетного комплекса С-300, беспилотных летательных аппаратов и тактической авиации.

Всего рашисты били по 102 населенным пунктам, подтверждено поражение 62 объектов инфраструктуры.

Предварительно в результате действий российской армии погибли три мирных жителя и восемь получили ранения.