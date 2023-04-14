Враг за минувшие сутки вел огонь по 102 населенным пунктам Украины
13 апреля российская армия гатила по 102 мирным населенным пунктам Украины. В результате обстрелов 3 гражданских погибли, 8 получили ранения
Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на Ситуационный центр Министерства обороны Украины.
"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины", - пишет ведомство.
Сообщается, что наемники и регулярная армия России вели огонь из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетного комплекса С-300, беспилотных летательных аппаратов и тактической авиации.
Всего рашисты били по 102 населенным пунктам, подтверждено поражение 62 объектов инфраструктуры.
Предварительно в результате действий российской армии погибли три мирных жителя и восемь получили ранения.
- За сутки 13 апреля в результате обстрелов российского войска Харьковской области пострадали трое мирных жителей и волонтер во время эвакуации.
- В четверг, 13 апреля, российские террористы обстреляли территории двух общин Сумской области.
- 13 апреля, российская армия обстреляла Херсонскую область 68 раз, в результате чего два человека погибли, четыре получили ранения.
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