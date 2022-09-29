Враг за час более 50 раз обстрелял северную границу Украины
29 сентября Россия нанесла новые удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook
"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны РФ в районе Сосновки и район заказника "Шалигинский", - говорится в сообщении.
По информации ОП "Север", потерь среди личного состава и техники нет. Есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП.
"Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки", - сообщили в оперативном командовании.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- 28 сентября враг гнал по территории Краснопольской общины Сумской области, обстрелял дома, огороды, дворы, дороги и электролинию.
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