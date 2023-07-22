Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Как говорят одесситы, по сравнению с другими ночами, что они пережили, эта была спокойной. Но сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников. Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "шахедов" в нашей зоне ответственности", - сказала она.

Силы обороны этой ночью отработали по враждебным целям, направленным через Николаевскую область в центр Украины. Так, три вражеских дрона были уничтожены над Николаевщиной и Кировоградщиной, а еще два - над Днепропетровщиной.

"Это небольшая волна шахедов, которая больше была направлена на разведку реагирования сил противовоздушной обороны", - пояснила представитель Сил обороны юга.

Также она добавила, что активизация российских разведывательных беспилотников свидетельствует о том, что оккупанты пытаются собрать информацию, в частности о припортовой инфраструктуре Украины. По словам Гуменюк, активность вражеских беспилотников фиксируют в акватории Черного моря по направлению к побережью.