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Враг выжигает Северодонецк по квадратам, обстрелы не прекращаются, - глава ВЦА Стрюк

1 мая, 2022 воскресенье
09:28
война с Россией

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы раздаются ночью и ранним утром

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается ровнять город по квадратам, пытаются поразить позиции, которых они не понимают, хотя там гражданское население, пытаются просто по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", - подчеркнул Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что коммуникации в городе повреждены и находятся в критическом состоянии.

"Ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы раздаются ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, пытаемся их поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", - отметил Стрюк.


На протяжении суток 28 апреля оккупанты 10 раз обстреляли Северодонецк , Лисичанск, Горное, Приволье, Попасную, пытались штурмовать Ореховое и Светличное, некоторую уничтоженную инфраструктуру невозможно восстановить

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