Враг выводов не делает: подтягивает на Юг радиолокационные системы и ПВО, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что на Юге ВСУ имеют паритет с врагом в наземных силах и наносят удары по мостам для усложнения логистических сообщений вражеских группировок, которые расположены на правом берегу Днепра
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В течение недель происходит продвижение ВСУ на Херсон. Вся южная линия столкновения находится под постоянным артиллерийским огнем с обеих сторон. Наше преимущество проявляется в использовании дальнобойных средств поражения. Это сигнал россиянам, чтобы они покинули нашу территорию. Но враг выводов не делает, они собираются возводить понтонные переправы и подтягивают средства радиолокационной борьбы, ПВО. Украинская штурмовая авиация уничтожает вражеские составы и командные пункты на оккупированных территориях", - подчеркнул Згурец.
Аналитик Defense Express также добавил, что выводы относительно этапов боевых действий следует делать по заявлениям Генерального Штаба Украины.
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