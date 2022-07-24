Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В течение недель происходит продвижение ВСУ на Херсон. Вся южная линия столкновения находится под постоянным артиллерийским огнем с обеих сторон. Наше преимущество проявляется в использовании дальнобойных средств поражения. Это сигнал россиянам, чтобы они покинули нашу территорию. Но враг выводов не делает, они собираются возводить понтонные переправы и подтягивают средства радиолокационной борьбы, ПВО. Украинская штурмовая авиация уничтожает вражеские составы и командные пункты на оккупированных территориях", - подчеркнул Згурец.

Аналитик Defense Express также добавил, что выводы относительно этапов боевых действий следует делать по заявлениям Генерального Штаба Украины.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении враг регулярно несет потери

На Юге защитники Украины уничтожили командный и командно-наблюдательный пункты россиян и ликвидировали 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb