Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега", - написал Назаров.

Российская армия держит в акватории шесть кораблей, среди которых выведен утром подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "калибр".

Также враг продолжает воздушную разведку дронами. В частности суммируя ночные атаки – высока вероятность ракетных ударов.

"Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге", - подчеркнул спикер ОК "Юг".

Назаров призвал украинцев помнить о минной опасности ни на суше, на деоккупированных территориях, ни в прибрежной зоне и на побережье, где штормовое море может вынести морскую мину.