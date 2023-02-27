Враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "калибрами"
Утром 27 февраля российские войска вывели в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "калибрами". Есть высокая вероятность ракетных ударов
Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .
"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега", - написал Назаров.
Российская армия держит в акватории шесть кораблей, среди которых выведен утром подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "калибр".
Также враг продолжает воздушную разведку дронами. В частности суммируя ночные атаки – высока вероятность ракетных ударов.
"Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге", - подчеркнул спикер ОК "Юг".
Назаров призвал украинцев помнить о минной опасности ни на суше, на деоккупированных территориях, ни в прибрежной зоне и на побережье, где штормовое море может вынести морскую мину.
- Напомним, вчера 26 февраля РФ не выводила ракетоносители на дежурство в Черном море из-за шторма, в том числе россияне "отодвигаются" от берега, подконтрольного Украине, из-за возможных атак дальнобойным оружием.
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