Враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель с "калибрами", обнаружение пусков затруднено, - Гуменюк
По состоянию на утро 4 августа в Черном море враг держит 15 российских кораблей, среди которых есть подлодка с четырьмя ракетами типа "Калибр" на боевом посту
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Корабельная группировка враг действительно разворачивает большую, многочисленную. Сейчас 15 единиц в Черном море, одна традиционно в Азовском", - сказала Гуменюк.
Сообщается, что российские войска в Азовском море только наблюдают за надводной ситуацией и не представляют угрозы для Украины.
"В Черном море вполне вероятно (российские войска, - ред.) готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", - объясняет руководительница.
Военная напомнила, что подлодка - коварна и выявить ее пуски украинской противовоздушной обороне довольно сложно. Поэтому уровень ракетной угрозы остается высоким.
- По состоянию на 3 августа было известно, что на боевом дежурстве в Черном море были 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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