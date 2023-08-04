Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Корабельная группировка враг действительно разворачивает большую, многочисленную. Сейчас 15 единиц в Черном море, одна традиционно в Азовском", - сказала Гуменюк.

Сообщается, что российские войска в Азовском море только наблюдают за надводной ситуацией и не представляют угрозы для Украины.

"В Черном море вполне вероятно (российские войска, - ред.) готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", - объясняет руководительница.

Военная напомнила, что подлодка - коварна и выявить ее пуски украинской противовоздушной обороне довольно сложно. Поэтому уровень ракетной угрозы остается высоким.