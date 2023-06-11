Враг вывел в Черное море один ракетоноситель
В воскресенье, 11 июня, после отсутствия несколько дней, россияне вывели в Черное море один надводный ракетоноситель, он вмещает 8 ракет типа "Калибр"
Об этом рассказала руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что некоторое время враг не выводил ракетоносители в море из-за погоды и необходимости переснаряжения, однако уровень ракетной опасности оценивается как высокий.
"В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей, некоторое время их не было из-за погоды и необходимости переснарядить. Ночью вывели один надводный ракетоноситель, 8 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы, поэтому уровень ракетной опасности оцениваем как высокий", - сказала спикер.
- По состоянию на 11:00 субботы, 10 июня, в Черном и Азовском морях российские корабли - носители крылатых ракет "Калибр" отсутствовали.
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