Враг вывел в Черное море один ракетоноситель

Об этом рассказала руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что некоторое время враг не выводил ракетоносители в море из-за погоды и необходимости переснаряжения, однако уровень ракетной опасности оценивается как высокий.

"В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей, некоторое время их не было из-за погоды и необходимости переснарядить. Ночью вывели один надводный ракетоноситель, 8 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы, поэтому уровень ракетной опасности оцениваем как высокий", - сказала спикер.