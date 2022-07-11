Враг выпустил по Николаеву 6 ракет, есть раненые

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-канале.

Также, по его словам, продолжаются обстрелы территории Николаевщины с повреждениями, но без жертв.

"Вчера, 10 июля, ориентировочно в 10:40 и 21:30 обстрелы подверглась Широковская община. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Пострадавших нет", – рассказывает Ким.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов горят поля с урожаем и лесополосы в селах Новониколаевка и Лиманы.

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