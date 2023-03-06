Враг выпустил по Херсонщине почти 360 снарядов: три человека погибли, в том числе двое детей
5 марта российская армия запустила по Херсонщине почти 360 снарядов. В результате трое мирных жителей погибли, среди них двое детей
Об этом информирует Херсонская ОВА .
За прошедшие сутки российские захватчики 74 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области.
По территории выпустили около 360 снарядов из минометов, реактивной системы залпового огня, артиллерии, танков и дронов.
Четыре раза 5 марта враг обстрелял жилые кварталы Херсона. В результате повреждены дома.
Всего в Херсонской области российские оккупанты убили трех человек, в том числе двоих детей.
- Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты 78 раз атаковали Херсонщину из разных видов оружия, в результате атак повреждено госпредприятие и дома, есть погибший и трое раненых.
- Согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский районы, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
- Российская армия 5 марта из минометов обстреляла Херсонскую область: под атакой оказалось село Понятовка Дарьевской громады: погибла женщина и двое детей.
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