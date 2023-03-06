Об этом информирует Херсонская ОВА .

За прошедшие сутки российские захватчики 74 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области.

По территории выпустили около 360 снарядов из минометов, реактивной системы залпового огня, артиллерии, танков и дронов.

Четыре раза 5 марта враг обстрелял жилые кварталы Херсона. В результате повреждены дома.

Всего в Херсонской области российские оккупанты убили трех человек, в том числе двоих детей.