Враг выпустил по Днепропетровщине более 170 снарядов из "градов": повреждены электроподстанции
В ночь на 25 сентября оккупанты выпустили по трем общинам Никопольского района более 170 снарядов из "градов" и ствольной артиллерии
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупанты ударили по Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой общинам.
В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света остались более 3200 семей. В Марганце также пострадали сети. Без электричества почти 3 тысячи семей.
"В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод", – сказал Резниченко.
На местах работают аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня.
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