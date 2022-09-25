Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили по Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой общинам.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света остались более 3200 семей. В Марганце также пострадали сети. Без электричества почти 3 тысячи семей.

"В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод", – сказал Резниченко.

На местах работают аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня.

В течение ночи российские войска обстреляли также Запорожье и Николаев.

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