Враг выпустил более 400 снарядов по Херсонщине: четыре человека погибли, среди раненых подросток
За прошедшие сутки 9 марта российские войска выпустили более 400 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов четыре человека погибли
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Российские захватчики 79 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 400 снарядов", - пишет прессслужба.
Сообщается, что рашисты били по мирным населенным пунктам из минометов, реактивных систем, артиллерии, танков и дронов.
Российские войска 9 раз вели огонь по жилым кварталам города Херсона.
Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома.
9 марта в результате обстрелов армии РФ четыре человека погибли, трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Среди пострадавших 13-летний парень, получивший осколочные ранения грудной клетки и руки при обстреле села Велетенское.
- В среду 8 марта российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб человек, трое получили ранения.
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