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Враг выпустил более 250 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 7 человек ранены

7 апреля, 2023 пятница
08:05
война с Россией

В течение 6 апреля войска РФ совершили 46 обстрелов Херсонской области, по облцентру били 7 раз

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В общей сложности враг выпустил по области 258 снарядов. Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации 7 раз.

Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

В результате военной агрессии РФ 7 человек получили ранения.

Также, по словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.

  • В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по Бериславу Херсонской области. Тяжело ранен 55-летний мужчина. Он скончался в больнице. В течение суток российские военные били по Херсонской области 42 раза.
  • Вечером 6 апреля россияне атаковали Херсонскую область: три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.
Россия
Херсон
Херсонщина
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