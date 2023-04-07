Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В общей сложности враг выпустил по области 258 снарядов. Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации 7 раз.

Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

В результате военной агрессии РФ 7 человек получили ранения.

Также, по словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.