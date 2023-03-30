Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсонщина была под огнем российской авиации, "градов" и артиллерии. В общей сложности 216 снарядов прилетели на территорию области.

Без жертв не обошлось: 1 человек погиб, 1 получил ранения.

Также он отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.