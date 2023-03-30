Враг выпустил более 200 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть раненый и погибший
За сутки, 29 марта, российские военные совершили 45 обстрелов Херсонской области из разных видов вооружения
Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсонщина была под огнем российской авиации, "градов" и артиллерии. В общей сложности 216 снарядов прилетели на территорию области.
Без жертв не обошлось: 1 человек погиб, 1 получил ранения.
Также он отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.
- В ночь на 28 марта армия РФ совершила минометные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов города Херсона.
- А 29 марта россияне обстреляли из авиации Берислав Херсонской области. Есть разрушение и пострадавший.
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