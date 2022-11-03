Враг выпустил 6 ракет по Покровску, попали в школу

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Три из них попали в школу и еще одна в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - написал он.

В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.

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