Враг выпустил 6 ракет по Покровску, попали в школу
В четверг 3 ноября россияне обстреляли Покровск, выпустив по городу 6 ракет, три из которых попали в школу
Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Три из них попали в школу и еще одна в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - написал он.
- В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.
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