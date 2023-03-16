Враг выпустил 413 снарядов по Херсонщине, ранены трое мирных жителей
В сутки 15 марта российские войска выпустили более 400 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов трое жителей ранены
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", – написал глава области.
Пять раз рашисты били по городу Херсон – 16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
В результате российских обстрелов ранения получили три мирных жителя.
15 марта с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировали - 113 украинцев.
- За прошедшие сутки, 14 марта, россияне выпустили по Херсонщине 396 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. В общем, враг совершил 78 обстрелов.
- 15 марта во время посевных работ на территории Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мирный житель.
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