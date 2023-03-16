Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", – написал глава области.

Пять раз рашисты били по городу Херсон – 16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате российских обстрелов ранения получили три мирных жителя.

15 марта с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировали - 113 украинцев.