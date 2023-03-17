Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

"За минувшие сутки противник совершил - 76 обстрелов, выпустив 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", - написал чиновник в telegram.

Херсон враг обстрелял 13 раз – 47 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и объект социальной инфраструктуры.

В результате обстрелов один человек получил ранения.

По словам Прокудина, с докапываемой территории удалось эвакуировать 56 жителей.