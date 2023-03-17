Враг выпустил 275 снарядов по Херсонщине, один человек ранен
За сутки 16 марта оккупанты выпустили более 275 снарядов по жилым кварталам Херсонской области. Один человек получил ранение
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
"За минувшие сутки противник совершил - 76 обстрелов, выпустив 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", - написал чиновник в telegram.
Херсон враг обстрелял 13 раз – 47 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и объект социальной инфраструктуры.
В результате обстрелов один человек получил ранения.
По словам Прокудина, с докапываемой территории удалось эвакуировать 56 жителей.
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