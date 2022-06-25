Враг выпустил 24 ракеты по окрестностям Житомира
В субботу, 25 июня, российские оккупанты выпустили по военным объектам в окрестностях Житомира 24 ракеты
Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в facebook.
По его словам, 24 ракеты были запущены из самолетов, зашедших из Беларуси.
"Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. К счастью, по Житомиру ничего не прилетело – были обстреляны военные объекты вокруг города", – сказал Сухомлин.
Он добавил, что Беларусь еще раз подтвердила, что участвует в войне против Украины.
"Поэтому строим укрепрайоны уже на границе с Беларусью и вокруг города. Держимся", – призвал Сухомлин.
Какие именно объекты были обстреляны и есть ли в результате ударов пострадавшие, мэр Житомира не уточнил.
- В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.
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