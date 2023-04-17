Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Противник выпустил по области 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.