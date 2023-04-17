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Враг выпустил 170 снарядов по Херсонской области за прошедшие сутки

17 апреля, 2023 понедельник
08:09
Война с Россией

В течение 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр трижды

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Противник выпустил по области 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

  • 15 апреля российская армия ударила по Таврийскому микрорайону Херсона, 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь погибли из-за минно-взрывных травм. Всего за сутки россияне атаковали Херсонщину 419 снарядами , повреждены дома, школу и учреждение исполнения наказаний. Два человека погибли, двое получили ранения.
Херсон
Херсонщина
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