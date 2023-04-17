Враг выпустил 170 снарядов по Херсонской области за прошедшие сутки
В течение 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр трижды
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Противник выпустил по области 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.
- 15 апреля российская армия ударила по Таврийскому микрорайону Херсона, 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь погибли из-за минно-взрывных травм. Всего за сутки россияне атаковали Херсонщину 419 снарядами , повреждены дома, школу и учреждение исполнения наказаний. Два человека погибли, двое получили ранения.
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