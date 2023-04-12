Враг выпустил 170 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть погибший
Российские войска 11 апреля попали в церковь, предприятия, линию электропередачи и территорию порта, совершив 35 обстрелов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки враг выпустил 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации. Город Херсон обстреливал 5 раз.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области; церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон; предприятия в с. Днепровское и Бериславе.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб.
Также 11 апреля с деоккупированной территории области эвакуированы 109 человек.
- 10 апреля россияне на Херсонщине сбросили с дрона разрывную гранату на лодку с гражданскими - тяжелые ранения получили 20-летние парень и девушка. В течение армия РФ 56 раз обстреливала область, в результате чего два человека получили ранения.
- Также в Украине осудили 8 боевиков, штурмовавших Бахмут и разведывавших позиции ВСУ в Херсонской области.
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