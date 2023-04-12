Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

За прошедшие сутки враг выпустил 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации. Город Херсон обстреливал 5 раз.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области; церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон; предприятия в с. Днепровское и Бериславе.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб.

Также 11 апреля с деоккупированной территории области эвакуированы 109 человек.