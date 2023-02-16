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Враг выискивает новую тактику для нанесения максимального поражения, - Гуменюк

16 февраля, 2023 четверг
14:14
война с Россией

Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" отметила, что противник сократил временной период между предыдущей ракетной атакой и сегодняшней, также уменьшил количество примененного вооружения, а именно ракет, почти втрое

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Мы говорили с самого начала, что пауза, принимаемая врагом массированными ракетными атаками, может быть от 10 до 14 суток. Но это не означает, что в течение этого времени не исключаются проявления ракетной или воздушной агрессии. Также мы замечали, что тактика противника - это поиск новых подходов, поскольку враг понимает, что наша ПВО срабатывает результативно, а вражеские ракетные обстрелы идут в минус, то есть ракеты тратятся, а нанести те удары не могут, на которые рассчитывают враги. они меняют тактику, добавляют "шахедов", используют волны атак, но мы видим, что противник сократил временной период между предыдущей ракетной атакой и сегодняшней, также уменьшил количество примененного вооружения, а именно ракет почти втрое", - отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".

Наталья Гуменюк прокомментировала, что сегодня ночью, 16 февраля, по Югу из акватории Черного моря были атаки "калибрами", удары направлялись на объекты критической инфраструктуры, но все восемь ракет уничтожены нашими ПВО: шесть над Николаевщиной и две над Херсонщиной. Параллельно с атакой с моря в небе работала стратегическая авиация врага, выпускавшая другие виды ракет воздушного базирования, также были применены "шахеды".

"Это все говорит о изыскании противником новой тактики, чтобы наносить максимальное поражение. Кроме того, наши наблюдения свидетельствуют о выискивании врагом систем ПВО, поэтому применяются для этого не только беспилотники классического типа, к которым мы уже привыкли, но и те самые "загадочные" шары, направляемые, скажем так, по ветру", - рассказала Гуменюк.

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