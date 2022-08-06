Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг наносит авиационные удары по позициям ВСУ вертолетами типа Ка-52. Они наносят единичные или парные удары по позициям украинских защитников. Противник выискивает направления для контрнаступательных и наступательных действий. Использует БПЛА-камикадзе, которые имеют целью выдвинуться и не вернуться. Наши зенитно-ракетные подразделения отлично с ними справляются", - объяснила Гуменюк.

4 августа Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ на Юге.

За сутки, 5 августа, украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов

Самые тяжелые бои во время новой фазы войны России против Украины ожидаются на участке в 350 км юго-западнее Запорожья до Херсона

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb