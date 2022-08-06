Враг выискивает направления для наступательных действий на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне проводят ротацию личного состава и техники, но продвигаться вперед не имеют возможности
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг наносит авиационные удары по позициям ВСУ вертолетами типа Ка-52. Они наносят единичные или парные удары по позициям украинских защитников. Противник выискивает направления для контрнаступательных и наступательных действий. Использует БПЛА-камикадзе, которые имеют целью выдвинуться и не вернуться. Наши зенитно-ракетные подразделения отлично с ними справляются", - объяснила Гуменюк.
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