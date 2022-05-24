Враг вторые сутки штурмует Лиман и хочет перерезать трассу Бахмут - Северодонецк

Об этом сообщают в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Бьют из артиллерии и авиации и наступают в направлении населенного пункта Лиман.

Также продолжаются боевые действия на Северодонецком и Бахмутском направлении, а именно в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Авдеевке, Песках и Марьинке.

На южном фронте враг усилил авиаудары и готовится к наступлению, подтягивая резервы из Крыма.

Как мы уже писали, около половины жителей выехали из Херсона

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